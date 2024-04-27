高雄黃姓男子向Kia訂了1輛SORENTO，業務員承諾2個月後交車，沒想到烏俄戰爭爆發，黃男等了1年仍拿不到配車，怒告森那美起亞汽車高雄民族分公司求償訂金9倍、27萬元。高雄地院認為，該年發生疫情、戰爭，都屬不可歸責因素，最後判車廠僅須返還黃男3萬元訂金，可上訴。

2021年12月底黃男付了3萬元下訂休旅車SORENTO，合約中載明預定交車日為「111年吉月吉日，依到港日為主」，當時業務員黃男，最快2022年2月就能交車。

沒想到，黃男等到2022年12月底依然拿不到新車，KIA還對外公告、將逐步停產該車款，還決議不再分配該車款給黃男。黃男不爽，認為KIA違反合約，提告求償27萬元。

森那美起亞汽車高雄民族分公司表示，他們只是在台經銷商，對於韓國原廠配給車款、數量及船運期程均無權置喙，且2022年起更因疫情嚴峻、戰爭、車用晶片短缺及供應鏈中斷等因素影響車款生產，因此無法交車不能怪罪車廠。

法官認為，2022年4月的新聞顯示，韓國車廠當時在韓國已積欠逾百萬台車，豐田汽車也減產17％，KIA也於2022年7月7日發布聲明，說明車款因受疫情導致原物料短缺、供應鏈不穩及烏俄戰爭影響等因素影響，導致缺料問題雪上加霜，可見車用晶片短缺等因素牽動汽車產能，影響效應衝擊全球，並非無獨有偶發生於韓國車廠，且國際戰事爆發並非雙方訂契約時所能預料，不能把無法交車的過錯歸究車廠，最後判車廠僅須返還黃男3萬元訂金，可上訴。