行政院長陳建仁27日造訪台南沙崙綠能科學城，強勢回應民眾黨主席柯文哲批評政府正視缺電危機，指在野黨勿造謠抹黑，強調台灣的能源發展到2030年都不缺電。對國民黨立委訪陸惠台效應，回應盼兩岸在尊重對等、無政治前提下有健康的交流。

柯文哲近來多次談到能源政策，指民進黨意識形態害慘台灣，要準總統賴清德誠實面對缺電危機。陳建仁對此表示，缺電謠言已澄清到口水都乾了，要在野黨勿造謠抹黑，提供不實消息誤導國人。

陳建仁表示，台灣再生能源中風電、光電的發電量，在這幾年來，從2016年到現在已經增加了將近6倍。政府從「展綠、增氣、減煤跟非核」4項基礎發展能源轉型。2016年台灣的離岸風電機組是0支，現在已近300支，以離岸風電的發電量，台灣比日、韓都要來得更好，也在亞洲民主國家中名列前茅。

在「增氣」方向上，陳建仁表示，台灣在6座發電廠內增設了燃氣機組，到了2030年，累積的發電容量將增加9百萬瓩（GW），這比起我們預估的增加用電量7百萬瓩還要多。「換句話說，台灣能源到2030年都沒有缺電的這樣一個情況」

陳建仁表示，希望在野黨不要抹黑、造謠，造成民眾的恐慌，政府會以科學事實來跟大家做說明。

針對國民黨立委訪中，大陸可能發布惠台政策唱和，陳建仁表示，大陸近年來不斷以無科學根據的方式禁止台灣水果與石斑魚進口，透過種種經貿脅迫打擊台灣，造成農漁民損失，他期盼兩岸在無政治前提下健康交流。