清華大學、陽明交通大學擬在高鐵站附近的舊左營國中及蓮潭會館，分別設置清、交兩校高雄分部，開辦半導體及AI相關碩博士班，最快114學年即可招生。對此左營區里長昨(26日)晚開會決議，全力支持兩所頂尖大學的設校規劃，也支持兩校對於設校地點的決定。

左營區39位里長成立的里政促進會，昨晚照開第二屆第二次會員大會，有33位里長出席。傳出清大有意將高雄分部設在舊左營國中，里長們昨晚紛紛發言表示支持。里長聯誼會主席黃慶德說，舊左中基地完整，距離高鐵站僅一公里，清大教授和外國學者，可透過高鐵往返新竹、高雄，非常便利，蓮池潭鄰近楠梓台積電園區，有利產業發展，年輕人也可就近念清交，不用辛苦北漂。

舊左營國中位於埤東里，埤東里長鄒秀華說，她支持清大設在舊左中校地，因為這塊地本來就是學校，從以前的國中變成國立大學，環境一定更好。據她了解，清大會保留老樹和綠地，也會像新竹的清大一樣，開放校園讓居民可以散步運動，還可使用校內設施，這是埤東里民的福音。

清大、交大擬落腳蓮池潭 左營里長決議全力支持。（圖片來源/里政促進會提供)

鄒秀華說，自己兒子也曾北漂到台科大念碩士，後來回高雄任職半導體大廠日月光。如果清大、交大儘速落腳左營，很多高雄孩子可以回高雄念碩博士，蓮池潭周邊將變得更年輕有活力。

對於交大選在蓮潭會館開設碩博士班，菜公里里長王振華說，清交與台積電將促成左營邁向科技大學城發展，類似竹科也因為有清交才發展出世界一流的科技成就。住在高鐵站旁的尾北里長柯錦德說，市長陳其邁爭取到台積電，又促成清交兩所頂大進駐，讓高雄變得更強，「影響高雄未來3、50年的發展」。

里長主席黃慶德說，或許里長有不同黨派，但清交設校是不分藍綠，全體里長都支持。他也說，清大、交大在新竹都是開放式校園，就像是有圖書館的大公園，學生可以帶動當地的消費，居民也增加公共設施和可以休憩的空間。

海勝里長梁西榮說，舊左中基地面積約5.9公頃，原本是從學校用地改編訂觀光特定區，但因蓮池潭不適合該超高樓層飯店，很難吸引民間意願，現在從原本的國中變成清大，維持原本40%的建蔽率，低度開發，這確保校園公園化的環境，兼顧地方需求和環境永續。

至於陽明交大屬意的蓮潭會館，面積約2公頃，現況為會議中心、飯店，交大認為改裝成AI及半導體學院及產學合作中心，十分合用，最快可於114學年度招生。