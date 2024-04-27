最近一名空服員透露對旅遊時間、地點，以及省錢的建議，她認為5月與9月是最好的旅遊月份，不但人更少，機票價錢更實惠，而且天氣也好。此外，每個國家都有特定的淡季，她也建議，在旅遊前可以先做點研究。

29歲空服員帕迪拉（Bernice Padilla）擁有6年的空服經驗，去過44個國家，她分享一連串旅遊技巧，表示雖然歐洲是美國遊客的熱門目的地，每個人都喜歡去倫敦、羅馬、巴黎和巴塞隆納等受到眾多旅客歡迎的景點。不過，她認為去冷門的地方旅遊是件好事，例如阿爾巴尼亞和附近的沿海國家。

帕迪拉也透露，最好預訂最早的航班，以避免延誤，「如果有任何延誤，最後就會產生骨牌效應。假設加州由於天氣原因而出現延誤，就只能乖乖等班機起飛。」

在打包行李方面，帕迪拉建議攜帶隨身行李旅行，尤其是在夏天，如果沒辦法，就用壓縮收納袋（compression packing cubes），雖然她也有打包過多的問題，但她會盡量準備可重複使用的水瓶、毛衣或毯子，還有用以填寫抵達時可能需要的任何資料的筆、降噪耳機和攜帶式充電器等。