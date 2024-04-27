最近花蓮震不停，造成不少災情，一名網友分享，去花蓮賣場購物，發現超有才的店員為了減少商品被震落破掉的損失，竟然強制所以玻璃罐裝的飲品「躺平」，有趣的畫面吸引2萬人朝聖，不少在地人認證，這是避免東西摔碎的最佳解方。

一名網友近日在臉書社團《路上觀察學院》上分享，最近去花蓮一間賣場買東西，意外發現所有玻璃罐裝的飲品全被強制「躺平」。從照片中可見，本來在貨架上應該立著放的商品，全部都被店員橫放，看上去有莫名的喜感。

爆笑照片吸引2萬人狂讚，「以前地震時好像就有這樣擺過」、「花蓮人只能說這真的是最優解」、「瓶子：我要努力躺著，好活到被買出去的那一天」、「前有地震，後有對策」、「減少損失的妙計」、「只要躺好就不會跌倒」。

另有網友則說，萬一遇到上下跳的地震，可能一次全部被震到地上；感覺還是要加裝網子或是蓋子比較保險。

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