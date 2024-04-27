「新竹環保咖」系列活動即將開跑！新竹市環保局今年共邀集113家餐飲店家，共同舉辦PART1「自備餐盒杯1享2集3抽」活動，自5月1日起至10月31日，民眾只要自備餐盒或飲料環保杯至活動店家消費，除可享優惠外，還享有「集點1點、抽獎1次」的好康優惠，最大獎為55吋電視。

市長高虹安表示，近年來外帶及外送是多數人的飲食選擇，伴隨產生大量拋棄式產品及塑膠類餐飲容器，市府團隊重視環保，為持續推動源頭減量、鼓勵民眾養成自備容器的好習慣，今年續推自備優惠活動，可享3重好康優惠，邀請民眾一起響應活動，出外攜帶環保杯、外帶用自備餐盒，當個愛地球的「新竹環保咖」，減少產生垃圾量兼顧健康安心，打造「宜居永續」新竹市。

環保局長江盛任表示，自備「餐盒、飲料杯」活動連年大獲好評，自備容器的民眾更是逐年增加，去年獲得3萬4964人次熱情響應，減量達3萬4964盒杯次。

為落實節能減碳行動，市府今年續推為期6個月的PART1自備餐盒杯活動，此外，PART2「外送指定循環餐盒、杯」活動將於6月1日至8月31日辦理，號召市民朋友一起當「減塑戰士」，期盼今年減塑量可再躍進。

環保局說明，此次活動採電子集點方式，民眾每次自備容器並於活動店家消費後，即可獲得1張集點抽獎券，掃描券上QR碼並登錄手機號碼可再獲得1點數，每人每日每店限集點1次，集滿10點可兌換100元超商電子商品卡1張，每月限兌換1張，每支手機號碼於活動期間兌換上限為3張，商品卡總量1500張，兌完為止。

商品卡兌換方式，請先加入活動官方LINE（帳號：@362evqmq）好友，點選點數查詢，集滿10點即可兌換電子商品卡1張，兌換成功後，系統將於次日以「簡訊」方式發送電子商品卡，請民眾留意簡訊並妥善保存內容資訊。

環保局補充，活動抽獎採電腦抽獎方式，民眾每次掃描「集點抽獎券」登錄手機號碼，除集點外，同時也獲得1次抽獎機會。最大獎項為JVC 55吋聯網液晶顯示器，以及多樣好禮共15名，超人氣獎項等著愛地球的環保咖們來抽，自備次數越多，中獎機會就越多。抽獎日期為今年11月5日，11月6日將公告得獎名單於新竹市環境保護局資源回收網。

環保局表示，感謝113家餐飲店共襄盛舉今年新竹環保咖活動，鼓勵民眾自備餐盒杯，國立清華大學及國立陽明交通大學兩校更是連年大力支持，邀集校內餐廳參加活動，一同響應淨零綠生活，減少校園拋棄式垃圾。活動店家資訊公布於竹市環境保護局資源回收網，也可在加入活動官方LINE好友後，手機隨時查詢。