29歲女演員王渝屏曾參與電視劇《你的孩子不是你的孩子》單元〈貓的孩子〉，並以此入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影新進演員獎。最近她在網上被彩妝師爆料，私訊批評彩妝師的工作紀錄照片說：「什麼醜東西」，讓彩妝師覺得被冒犯，而她也致歉承認手滑犯錯。

除了《你的孩子不是你的孩子》之外，王渝屏也參加過電影《童話·世界》、《本日公休》，電視劇《天橋上的魔術師》、《媽，別鬧了！》等。昨(26日)彩妝師一修在IG分享替素人化妝改造的影片，忽然有網友私訊：「什麼醜東西」，細看竟是王渝屏留的言，讓彩妝師一修頗不滿，在Threads回應：「金鐘得獎女演員也會當酸民.…...我記得很小的時候當助理有畫過她，她那時候看起來人很好，有跟她互相追蹤ig，後來可能比較少工作交集有一天就發現我被退追蹤了......」。

王渝屏疑批評彩妝師一修的工作照說「什麼醜東西」。（圖／翻攝自izzue_stylist IG）

一修更說：「心態好崩好八卦，阿但應該不意外畢竟是得獎演員，私下嫌惡的臉應該也是滿可怕的。」，「是因為拍了時尚類的照片所以可以這樣直接評論美醜嗎？還是因為得過獎的比較會直接講，也不知道沒有互相追蹤的狀況為什麼我的限動會被他留言到，總之這份惡意來得好突然」。

彩妝師一修坦言傻眼。（圖／翻攝自izzue_stylist Threads）

對此，王渝屏也在IG發黑底文限動回應，指昨天跟朋友在IG聊天時，對方傳來一則限時動態，她不疑有他打字回應，卻沒料到是回應到彩妝師的reels，她已經私訊道歉，並承認自己手滑犯錯，不是要批評他的工作表現，她與一修並不認識，但不應該因失誤驚擾到對方，未來會更謹慎使用社群軟體。