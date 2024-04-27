美國維吉尼亞州諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）

最近在微博上瘋傳的「泰景四號03星」雷達圖像顯示，它捕捉了諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）的詳細影像，凸顯了中方在太空領域與日俱增的實力。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，北京顯然在緊盯美國海軍航母和軍艦。而這展現出中國在太空監視上有增無減的實力。

國防分析師說，從這些影像可以看出，基地內有3艘航母、兩艘阿利伯克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦，還有另外4艘難以辨識的軍艦。而諾福克位於美國東岸的維吉尼亞州，是美國海軍最重要的基地之一。事實上，它是世上最大的岸基海軍設施，擁有14個碼頭和11個機庫，能支援 75 艘艦艇和 134 架軍機。此外，諾福克海軍基地也是軍事海運司令部（Military Sealift Command ，MSC）所在，以及大西洋艦隊（Atlantic Fleet）潛艦的母港。

China Scans 'World’s Largest Naval Base' In USA; US Navy’s Norfolk Naval Station 'Unmasked' By Spy Satellite



In a display of its growing space prowess and surveillance capabilities, radar images of a @USNavy base taken by a Chinese satellite are circulating online.



Appearing… pic.twitter.com/jQZELpaEnl — EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) April 25, 2024

據悉「泰景四號03星」是中方首枚Ku波段相列雷達成像商業衛星，屬於泰景系列衛星。而它們在中國的「遙感能力」中扮演要角，提供了如災害和環境監測、自然資源勘探、農業產量估計，以及陸地和海洋測繪等各式應用功能。

中方官媒《環球時報》說，「泰景四號03星」配備了「合成孔徑雷達和人工智慧（AI）處理器，可以透過即時影像傳輸，快速偵測並辨識海上和機場目標。