「2024台北國際龍舟錦標賽」將於6月8日至10日登場，為讓所有參賽隊伍提前備戰，台北市體育局規畫今（27）日起至6月2日，在大佳河濱公園龍舟碼頭開放參賽隊伍進行水上訓練；台北市體育局長王泓翔表示，透過研習營暖身培訓，必能使選手們大幅躍進，也期待各國龍舟好手們報名參加「2025雙北世界壯年運動會」，共同競渡國際舞台。

年度夏季盛事、全國最大規模的台北國際龍舟錦標賽，今年共有213支隊伍、5100名隊職員參賽角逐水上霸主，誓言力拚賽史新高的349萬獎勵金，而各項系列活動於4月27日開始，體育局更邀請專業師資開設舵手研習營，推出為期3周的舵手訓練課程，今就有68名龍舟健將參加舵手研習營。

王泓翔今日率領工作團隊，在開訓典禮進行祭江儀式；他表示，龍舟是團隊合作的最佳表現，也是極具魅力的水上運動，而台北國際龍舟錦標賽更是國內外矚目的年度盛會，希望透過此次的研習營為參賽選手暖身培訓、提升實力，得以於正式賽場上拿出最佳狀態、爭取佳績。

他說，2025雙北世界壯年運動會項目也包含傳統大型龍舟與競速小型龍舟，現正開放7折優惠報名中，歡迎國內外好手組隊報名，把握機會站上國際級運動舞台，向世界各地選手熱血挑一場。

體育局說明，優秀的舵手可帶領船隻航向正確方向，是龍舟隊伍關鍵角色，透過舵手研習營的專業講師們分享各類狀況，可提供龍舟選手更快學習基礎操船知識及原理，再輔以實作操練建立肌肉記憶，快速累積經驗，更能夠在實戰中繳出好表現，因此自開辦舵手研習營以來，廣獲參賽隊伍好評。

體育局表示，除開放水域實地訓練外，大直橋下專業的陸上兩用盪槳池，也同步提供選手不受天候及水流影響、日夜皆可練習的環境，更有助於隊員細部調整划槳技巧及培養隊員默契，提供不同程度經驗的龍舟愛好族群更完善訓練環境，除協助隊伍爭取最好成績外，更期許能持續推廣龍舟運動，使之更為普及與全民化。