中央健康保險署在1998年實施「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」 (Integrated Delivery System)，簡稱IDS計畫。澎湖離島IDS計畫目前由高雄義大醫院承作，指派專科醫師到島上看診，並依據當地民眾疾病別需求，由護理人員全天候駐島協助居民就醫事宜，民眾滿意度高達93％，讓離島民眾也能享有本島醫療品質。

健保署高屏業務組組長林淑華於27日率隊訪視澎湖離島中七美鄉及望安鄉東嶼坪、西嶼坪、東吉嶼了解IDS計畫執行現況。澎湖IDS計畫112年共計提供夜間待診1822診次、假日門診1157診次、專科門診687診次及巡迴醫療453診次。

此外，健保署也媒合轄內牙醫師公會於望安鄉、七美鄉與白沙鄉吉貝衛生所提供牙科診療服務，2013年共巡迴1240診次共服務4517人次，另透過中醫師公會全聯會協調轄區中醫診所於白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉及湖西鄉提供巡迴醫療服務，2013年共提供153診次5191人次服務。

2013年9月開始健保署、澎湖縣政府衛生局與義大醫院一同攜手推動全民健保遠距醫療給付計畫，由義大醫院與七美、望安、吉貝嶼、白沙鄉鳥嶼衛生所醫護人員透過相關醫療儀器設備，包括數位眼底鏡、耳鏡、皮膚鏡等拍錄患者疾患狀況，並藉由網路視訊功能即時傳輸影像，由義大醫院醫師協助評估與診斷，最後提供會診建議，落實偏鄉醫療智慧化及在地化，截至2014年2月共服務61人次。

澎湖縣高齡人口多，2、3級離島也多，健保署除提供離島IDS計畫24小時全年無休醫療服務及遠距醫療服務外，當地也有7家居家護理所、15家院所醫事人員針對高齡長者與不良於行、長期臥床民眾，進行居家醫療服務，提供一般診療處置以增加醫療照護之可近性，截至今年1月服務共計1993人次。

林淑華指出，後續將在今年7月試辦在宅急症照護，主要針對尿路感染、肺炎、軟組織感染，讓輕症感染的居家醫療病人也能在家接受抗生素治療，全面守護離島居民的醫療照護及落實醫療在地化。