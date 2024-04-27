國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權備受矚目，而國民黨立院黨團總召傅崐萁將提出「國家通訊傳播委員會組織法第四條條文修正草案」，將NCC委員依國會政黨比例任命正式入法，並在5月1日司法及法制委員會排案審查，對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，獨立機關就應該回歸獨立行使的專業性，請國民黨不要用政治立場來左右和架空NCC新的人事任命。

吳思瑤表示，NCC是獨立機關，掌理媒體政策，人事任命要專業優先，超越黨派、去政治化，無奈國民黨卻反其道而行，企圖要用政治利益綁架獨立機關，讓政黨色彩進入NCC。

吳思瑤說，國民黨提出NCC組織法修正，要求要以立法院政黨席次比例來分派NCC委員提名，這完全是反民主改革，這完全是返媒體改革，完全是開民主的倒車，當國民黨用高度政治性，看待NCC人事任命同意權，執政黨在提出名單時，要比嚴謹更嚴謹，要用最高、最好的名單爭取社會認同和國會支持。

吳思瑤強調，相關作業都還在進行中，讓專業說話，獨立機關就應該回歸獨立行使的專業性，請國民黨不要用政治立場來左右和架空NCC新的人事任命。