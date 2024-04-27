台南檢調專案小組偵辦光電弊案，力暘能源官商勾結弊案有5名公務員涉案被起訴。民眾黨主席柯文哲指出，他深深感受到意識形態對國家的傷害，當時說2025要非核家園，電不夠就要求光電、風電快速成長，「已經到了揠苗助長的程度」，光電弊案一大堆，因為政府先給製造了一個會產生弊案的環境，投資大量的錢，讓它變成暴利的行業，於是黑道、政商勾結全部都跑進來。

柯文哲今天（27日）出席台灣能源發展路徑與轉型論壇，他致詞時表示，用電要從兩方面思考，用電、供電，供電又有四個方面來思考，發電、輸電、儲電、節電。

柯文哲說，目前ICT占台灣GDP20％，是台灣最重要產業，但為高耗電產業，產業轉型也不是一天就解決，已經有很耗能的產業在這。

發電部分，柯文哲說，大家最關心的、一直在討論核電，但還分四個層面，到底能源配比要怎麼做，核三要不要延役，大概所有記者都非常關心，其實若早一點佈局，不是只有核三，核二，甚至核一、核二、核三當時應該做總體規劃。

柯文哲表示，這半年來為了總統大選，在台灣各地有穿梭，中南部一個很大問題，用光電、風電，以光電為例，光電板一鋪下去，至少要用20年，因為成本就是20年才有辦法回本，這塊土地至少20年不能用，提早拿起來的話大部分會虧本。

柯接著說，台灣農業政策搞定沒有？稻米100％自給率，玉米3％，小麥、黃豆均為1％，也就是99％從外面進來，台灣農業政策還沒有很清楚的圖像，這種狀況下，土地不管要做魚塭、農田，但先把土地限制20年有問題。

柯文哲指出，他也深深感受到意識形態對國家的傷害，當時說2025要非核家園，電不夠了，就要求光電、風電快速成長，「已經到了揠苗助長的程度」，要怎麼揠苗助長，就是錢要給得多，為什麼光電、風電以前的保證價格到現在掉很多。

柯文哲認為，如果一開始穩紮穩打，為什麼需要9元去買一度電，現在也許降到5元，但當時基於怕電不夠，強迫光電、風電要上來，他又學到一課，其實政治就是自然就好。

柯文哲說，要是按部就班做，光電、風電也不見得傷害多大，問題要強迫成長時，「88槍、奇奇怪怪東西跑出來」，包括現在雲林縣前議長還在關，光電弊案有多少，一大堆，「因為我們先給他製造了一個會產生弊案的環境」，政府投資大量的錢，把價格拉高，讓它變成暴利的行業，於是黑道、政商勾結全部都跑進來，意識對國家的傷害，這是最典型的例子。

柯話鋒一轉說，供電方面，最近基隆要討論四接，天然氣接收站有一接、二接、三接到七接，七個真的全部要蓋嗎？也是要搞清楚，天然氣真的要占50％，若要占50％，也許一到七接全部要用，問題是確定了嗎？

柯文哲強調，謀定而後動，他後來發現天然氣為什麼出問題，因為每個負責人以他的角度認為一定要蓋，但缺少一個整體的角度來看說這7個一定要蓋嗎？哪個先蓋、哪個後蓋？

柯文哲呼籲，請準總統賴清德誠實面對台灣缺電的危機，把它當作科學題目，不要把它當作政治題目來思考，這樣會解決很多。

輸電部分，柯說，智慧電網的計畫大概5000多億，他看還不只，其實前瞻計畫要花的錢是這筆，前瞻花了8800億，要做基礎建設，要解決是整個台灣智慧電網，才不會老是要怪小動物造成缺電。

柯文哲並指，儲電也是大問題，風電、光電與火力發電、核電最大不同點是有時候有、有時候沒有，問題是儲電成本實在太高；最後是節電還是要做，不僅是硬體還牽涉到文化，辦公室冷氣開幾度，民眾黨規定26度，不曉得公家機關幾度，常常去某些場所好冷，沒有必要。

柯喊話，希望大家誠實，從發電、輸電、儲電、節電，四個面向思考台灣如何面對缺電危機。