樂天啦啦隊女神壯壯（沈立心），今（27日）無預警宣布「台式應援要正式進入韓國啦」，她將在29日飛至韓國，30日正式出道，成為南韓職業足球隊「水原足球俱樂部」啦啦隊成員，而她也是台灣啦啦隊首位外援成員。

壯壯在文中表示，終於可以宣布了，「非常榮幸在2024年有這麼特別的機會，正式加入水原足球俱樂部成為他們的一份子」；壯壯將在29日抵達南韓，30日正式出道，於主場賽事中應援。

壯壯在韓國的藝名為짱짱，背號10號，她相當期待出道日能見到大家，「我會努力認真應援！為你們加油的！我們球場見囉！Fighting！」

壯壯也簡單介紹，「水原足球俱樂部是一家位於南韓京畿道水原市的職業足球俱樂部，現時參加K聯賽1，他們的主場比賽放在水原綜合體育場進行。」而壯壯加入水原足球俱樂部後，不只成為台灣首位啦啦隊外援，也促進台、韓啦啦隊之間的交流。

水原足球俱樂部表示，期許壯壯將獨特的台灣台式應援進軍韓國，「壯壯的國際專業經歷與熱情是我們很想向韓國球隊推薦她的原因，不單單是看準壯壯的高人氣，是因為她不僅是啦啦隊員更是女團長，還身兼演員、模特兒、歌手等身分，我們看準這樣的實力與魅力應該相當有機會在韓國有所發展。」