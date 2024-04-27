新北市長侯友宜表示，3月至5月新北有7個行政區滿滿都是桐花樹，非常漂亮，希望好朋友可以來新北參與桐花季。

新北市客家桐花祭系列活動第一場「土城桐花祭」今（27）日在五路財神廟往承天禪寺路段展開，新北市長侯友宜應邀前往，與民眾一同品茶。（柯毓庭攝）

新北市客家桐花祭系列活動第一場「土城桐花祭」今（27）日在五路財神廟往承天禪寺路段展開，新北市長侯友宜應邀前往，表示3月至5月新北有7個行政區滿滿都是桐花樹，非常漂亮，希望好朋友可以來新北參與桐花季。

新北桐花季今年以「藝郵味境 桐響感動」為主題。侯友宜說，新北土城桐花辦了27年，這27年來都可以看到桐花之美，「3月底我就開始看桐花開滿滿，一直往新店、石碇都有，後面鶯歌連三芝都有，所以其實新北桐花處處可見」。

侯友宜說，桐花最美麗在4、5月份，從土城開始新北結合客家以及人文，一起創造更好的明天，「這樣的活動也帶給大家一個好日子」，讓更多人被吸引來新北。

土城區長周晉平表示，今年土城桐花祭活動除了邀請民歌手及在地社團、學校帶來音樂饗宴外，現場也抽出 iPhone等大獎，並同步提供專屬限量版明信片、紀念郵戳及郵筒，邀請大家一起寄信給未來的自己，另外現場還有擺攤客家傳統美食草仔粿、菜包、麻糬等多項美食的桐花市集。

土城區所說，桐花祭限定裝置藝術也將持續在清溪步道、賞螢步道及桐花公園展出到5月5日，只要與裝置藝術拍照後於「新北市土城區公所」Facebook粉絲專頁活動貼文下留言處上傳，即有機會獲得7-11電子禮券，邀請民眾前往登山賞花拍美照，感受大自然的美好，領略土城桐花的魅力，一齊享受桐花帶來的幸福感動。