每當陰雨綿綿時，許多人心情就會特別不好，原因究竟為何？對此，營養師林世航指出，此類人可能患有季節性情感障礙，主要是體內血清素含量下降，造成憂鬱、情緒不穩的問題。面對這樣的情形，他建議，不妨多補充全榖雜糧及維生素D食材，有助於症狀改善，並應於天氣好轉時，外出曬曬太陽。

林世航在「好食課」粉專發文表示，每100個人當中，大約就有1.5人患有季節性情感障礙（Seasonal Affective Disorder，簡稱SAD），主要是因為秋冬及雨季陽光照射時間短，使體內血清素含量下降，進而造成憂鬱、情緒不穩的問題。

談及SAD患者常見症狀，林世航點出像是情緒低落、不穩定，容易生氣或哭泣；對於碳水化合物，尤其是甜食，需求大增，有暴飲暴食跡象，也導致體重容易增加；經常感到疲倦、容易昏昏欲睡；遠離社交，減少出席社交場合的機會。

若想趕走憂鬱，不妨從飲食方面著手，林世航說，可多吃南瓜、糙米、玉米、地瓜、栗子等全穀及未精製雜糧食材，以促進血清素合成；同時應減少精製糖的攝取，因甜食易使血糖波動起伏大，導致情緒變得更不穩定。

除此，也可補充維生素D食材，林世航提到，例如雞蛋、乾香菇、鮭魚、鰻魚、強化牛奶等，都是豐富來源。研究發現缺乏日照，體內維生素D含量低，就容易有憂鬱傾向，而增加維生素D食材的攝取，有助於改善症狀。他並提醒，多利用天氣好的時後出門曬太陽、透透氣，舒緩身心壓力，也可增加體內維生素D合成。