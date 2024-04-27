新北市土城區三元宮今（27）日舉辦天上聖母聖誕千秋年例遶境，新北市長侯友宜上午前往參拜，扶請媽祖大轎起駕。侯友宜說，今天凌晨雖然發生地震，但受媽祖保佑新北市都無事無災，並承諾新北對於土城受地震的災損會全力協助復原。

侯友宜說，今天凌晨雖然發生地震，但受媽祖保佑，新北市都無事無災；而對於日前土城地區在地震中的災損，新北市也會全力來協助復原。

三元宮主任委員黃永昌表示，三官大帝及媽祖都是台灣重要的民間信仰，三元宮每年則依循傳統，恭請三官大帝、媽祖，以及由台北關渡宮、北港朝天宮、朴子配天宮等三間著名媽祖廟分靈的媽祖神尊，巡安土城地區，讓所有的信眾能夠獲得媽祖的福澤。

民政局長林耀長表示，下週三就是農曆三月廿三日「媽祖生」，媽祖是台灣重要的民間信仰，除了三元宮，新北市各大媽祖廟也都會在其聖誕期間，盛大舉辦活動祝壽活動，如板橋慈惠宮將在5月1日聖誕當天盛大辦理遶境，賜福板橋地區；三重義天宮則會在5月1日舉行祝壽團拜，並發出限量1000個貓御守，及供應福食，歡迎信眾踴躍參拜。