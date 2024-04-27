雲林北港朝天宮的媽祖遶境活動於今（27）日登場，其中最具特色的藝閣車遊行，是每年關注的焦點之一，而網紅蔡阿嘎的老婆二伯是北港人，夫妻倆都會回到家鄉共襄盛舉。蔡阿嘎日前才宣布會加入藝閣車隊，不料，就有網友發現他並未向廟方報名登記，遭到網友砲轟「就是來蹭」；對此，廟方回應了。

蔡阿嘎昨（26）日發文宣布，「我們打造了hahababy藝閣車，沿路丟週邊商品跟大家結緣，有空的鄉親週末可以一起來北港熱鬧熱鬧」，希望大家能夠一同慶祝北港媽祖遶境，而他也透露「我們沒有編號喔！就是hahababy號」。

不過，有網友指出蔡阿嘎並未向廟方報名登記，直言：「不知道你這次是為了慶祝北港朝天宮迎媽祖還是要宣傳你的品牌，如果不懂北港的傳統文化，麻煩去多問一下廟方，尊重廟方來參與活動很難嗎」，認為他跟在官方車隊後的行為，「就是來蹭」，引發網友熱議。