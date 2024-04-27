蕭宥獲教育部現代詩客語首獎 作品典藏東女校史室

國立台東女中二年級的學生蕭宥以作品《生命个色》榮獲第9屆教育部閩客語文學獎現代詩客語學生組首獎，難能可貴的是，蕭宥憑自學並取得中高級檢定。校方計畫將這首詩典藏於校史室，作為典範。

「出世个嬰兒仔噦噦滾，嫩嫩面頰卵係紅色个」獲獎客語現代詩作品《生命个色》以色彩的聯想，對比生命中不同狀態，蕭宥說，「她說這首詩是採用西洋兒童哲學顏色詩方式來創作，透過4種顏色來探討生命。

國小2年級受到客語薪傳師啟蒙，在老師的鼓勵下開始參加朗讀比賽，接觸大量客語文章，蕭宥12歲起開始投稿客家兒童文學創作獎，14歲參加九龍書室鍾肇政文學獎，以客語詩獲藝術創作組第2名。14歲至15歲期間，連續2屆以客語詩獲後山文學獎新詩類第1名與第2名。

從一開始的死背，到漸漸能讀懂文章的意思，理解字裡行間傳遞的情感，最後嘗試動筆創作。大量創作下，累積2本厚厚的資料夾，蕭宥說，已數不清作品數量，「就是不斷創作，當你開始計算得了多少獎、創作了多少，就會失去創作的初衷」

蕭宥說，日頭花直接翻成華語是太陽花，但其實不是向日葵，客語意思是穿過樹林撒落的下細碎陽光」客語不像華語可以呈現節奏、韻律，但客語有很多很美的意象、從日常生活中發展出來的詞彙，是客語很有趣的部份。

國立台東女中校長王垠表示，對於蕭宥有印象，便是她國中獲後山文學獎，看著她一路成長如今再獲獎，校方與有榮焉，希望能將蕭宥的作品典藏於校史室，讓學弟妹們作為典範。