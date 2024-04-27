2003年於台北市東區創立的「川巴子火鍋樓」，在台灣麻辣鍋還沒崛起的年代，堪稱是台北首創吃到飽又開到深夜的麻辣鍋店，曾引領台灣麻辣鍋「食」尚風潮。(翻攝自川巴子火鍋樓臉書)

「漢來美食」旗下的高人氣吃到飽自助餐廳「漢來海港」敦化店因為租約到期，預計明年停止營業。(漢來美食提供)

第二間「島語自助餐廳」預計會進駐台北大巨蛋，約在2025年下半年開店。(漢來美食提供)

台北吃貨要哭哭了，不少人愛吃的「川巴子火鍋樓」預計在5月5日吹熄燈號，店家26日晚上11點多無預警在臉書粉專宣布停業消息，令大批網友震驚。另外，「漢來美食」旗下高人氣的「漢來海港」台北首店敦化店，2025年底因租約到期會停止營業，未來會再尋覓新址開店。

2003年於台北市東區創立的「川巴子火鍋樓」，在台灣麻辣鍋還沒崛起的年代，堪稱是台北首創吃到飽又開到深夜的麻辣鍋店，曾引領台灣麻辣鍋「食」尚風潮，月營業額曾高達3、400萬，是不少台北人記憶中的麻辣鍋名店，預計在5月5日吹熄燈號，消息一出，震驚不少饕客和支持者。

「川巴子」是藝人張永正(歪哥)的哥哥張永華(四哥)所開設的，標榜正宗四川麻辣，以超過10種的火鍋湯底著稱，加上麻餅、口水雞等多款道地川味美食，吸引許多饕客品嘗，該店也是不少藝人和媒體人聚餐的口袋名單。

「川巴子」在4月26日晚上11點11分，在臉書發出結束營業的公告，聲明表示「各位20幾年來，愛護川巴子火鍋樓的老朋友，新朋友，看著川巴子一路走來的好朋友，川巴子火鍋樓，松江路店（原川夜宴）做到5月5號，最後一天了，非常感謝各位朋友們的一路相挺，休息是為了走更遠的路，最後9天了，請多關注川巴子火鍋樓的訊息，以後要吃酸菜魚火鍋，水煮魚火鍋，番茄魚火鍋，水煮牛火鍋，啤酒鴨火鍋等等，要去農安街個人的小火鍋店吃了，再一次感謝這麼多人，這麼多年的照顧。」消息一出，大批網友紛紛表達不捨，老闆也在留言區回覆，「先沉寂一下，一定要再出發」。而已預約5月5日後用餐的顧客，老闆也提到因為事發突然，這幾天會陸續與後面受到影響的訂位顧客進行電話聯繫。

另外，「漢來美食」旗下的高人氣吃到飽自助餐廳「漢來海港」敦化店預計明年停止營業，據悉由於「漢來海港」敦化店位於SOGO敦化館內，不過於SOGO敦化館已被建商買下，計劃改建成商辦或豪宅，「漢來海港」敦化店預計在2025年底到期熄燈，這也是「漢來海港」台北首家分店。

「漢來美食」表示公司的策略每個大城市設有2間門市，未來會再尋覓新店址開設「漢來海港」，若有最新消息也會提前公告。目前「漢來海港」在全台北中南共有7間分店，包括北部的敦南店、天母店、桃園店、「漢來海港」台中店、「漢來海港」台南店與高雄的漢來店、巨蛋店。

雖然「漢來海港」台北首店2025年底會停止營業，但旗下另一家同樣擁有高人氣的「島語自助餐廳」會再展店，第二間「島語」預計會進駐台北大巨蛋，約在2025年下半年開店，由於桃園近期人口暴增，加上北北基桃一日生活圈的型態崛起，不少美食品牌紛紛選擇桃園展店，像是「漢來美食」旗下另一家主攻年輕族群的「溜溜酸菜魚」4月中就在中壢開設北台灣首間門店，「漢來美食」透露品牌展店不排除桃園，任何適合的地點都會考慮。