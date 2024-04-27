準總統賴清德25日公布國安團隊人事布局，證實國安會祕書長顧立雄將接掌國防部，成為史上第7位文人國防部長。今（27日）上午9時30分起，大陸解放軍突大舉出動22架各型戰機侵擾台海，示威意味濃厚。

國防部今（27）日表示，自上午9時30分起，陸續偵獲中共蘇愷-30、空警500及無人機等各型主、輔戰機計22架次出海活動，其中12架次逾越海峽中線進入我北、中部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。

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