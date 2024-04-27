學霸吳淡如過去唸過台灣大學中文所、EMBA商學組碩士和上海交大中歐國際工商學院EMBA，最近更在「千年學府」湖南大學岳麓書院攻讀中國史準備拿博士學位。今(27日)她開砲反擊有些自媒體以聳動發言引發關注，並引用資深媒體人莎莉夫人曾說：「現在大家知道了，演藝圈除了知識水平差之外，道德標準更低。」吳淡如認為是以偏概全，反問對方是否應該道個歉。

吳淡如指出，最近在網上看到某些偏差人士辱罵台灣演藝圈，「你的心裡是不是充滿了古代對我們這些『戲子』的歧視呢？」她以自身經驗為例，當過記者也待過演藝圈，她認為演藝圈的人善良的很多，可能比傳播圈更多，而善良的人常被覺得被辱罵無所謂，那她決定跳出替大家說說話。

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如強調，她認識的演藝圈朋友善良、感性、熱情投入自己的工作，也常在投資上被騙，但上演宮鬥戲的比例並不會多於學術圈或商場，話鋒一轉，「錯的人就是錯了，犯法的人就是犯法了，但是不要從幾個人來歧視整個圈子，或者任何種族或族群」，她覺得這類語言跟最近歧視資源班的話題差不多，她也明白現在發聲可能會幫某些人炒紅熱度，「但是如果現在我不說話的話，對不起我曾經待過的演藝圈」。

莎莉夫人先前發文。（圖／翻攝自莎莉夫人臉書）

最後，吳淡如反擊用筆傷人的本領她不是沒有，但她不會以部分人的行為詆毀整個群體，要求先前看不起台灣演藝圈的網紅，「是不是該向演藝圈道個歉？」見此，音樂人田定豐回應：「的確是的。那以偏概全的言論也不過是他們博取流量的密碼，並未有更高的知識水平！」前媒體人吳禮強在臉書轉發了這篇文章：「昨天看了相關的新聞有一些感觸，本來想寫點東西，結果就先看到淡如姐寫了這一篇。」丁寧回：「是！我們的錯只是容易被放大。很多人的錯是連被看見都沒有機會，然後繼續錯誤下去。」，林可彤也說：「這篇真的感動」。