香港信報引述數據顯示，期內規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤5,738.2億元，年減2.6％，股份制企業實現利潤1.12兆元，增長0.8％，外商及港澳台投資企業實現利潤3,737.5億元，增長18.1％，私營企業實現利潤3,679.7億元，增長5.8％。

第一季，在41個工業大類行業中，有28個行業利潤增長。分門類看，製造業利潤增長7.9％，採礦業利潤下降18.5％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤增長40％，保持快速增長態勢。

國家統計局表示，第一季工業企業利潤保持增長態勢，但也要看到，企業利潤恢復仍不平衡，工業企業效益恢復基礎仍不牢固。下階段要落實好大規模設備更新和消費品以舊換新政策措施，加快建設現代化產業體系，著力擴大國內需求，持續提振各類經營主體信心，加力鞏固工業經濟恢復基礎，推動工業經濟持續回升向好。