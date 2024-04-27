行政院長陳建仁（前右）27日冒雨到高雄視察台39線延伸段工程，他專心聆聽交通部公路局的簡報。（林瑞益攝）

民進黨高雄市黨部主委選舉，市議員簡煥宗宣布退選，確定有議員黃文益及陳慧文登記參選。高雄市長陳其邁除鼓勵良性競爭外，他也酸說，有一些其他的政黨用指派的，對簡煥宗退選予以尊重。此外，對於日前有民眾被路樹砸死，陳其邁也表示關心，請民眾注意豪大雨。

陳其邁上午陪同行政院長陳建仁視察台39線延伸段。對於民進黨高雄市黨部主委，他說，這幾年在高雄的黨員持續增加，基層過去幾任主委的努力，組織也持續不斷擴張，市長的輔選也好，或是議員、總統、立委選舉，許主委也都交出了好成績。

陳其邁指出，他鼓勵年輕人不要怕競爭，選就選，「我看有一些其他的政黨用指派的」。陳覺得不必說一定要協調，大家就去競爭，兩位也都是非常好的議員，競爭很好啦，祝福他們，他也會在整個競選過程中扮演「公親」跟糾察隊的角色，假如說有一些不適當的選舉競選，他也會主持公道，當公道伯。至於簡煥宗退選，陳其邁表示尊重。

至於澄清湖路樹壓死散步的民眾，陳其邁表示，這屬於自來水公司管轄，因為久旱未雨，加上強風、強雨，造成市區短期間強降雨，部分地區有小積水，很快就消退。整體市區內只有一些零星災情，水利局前幾天也因應豪大雨的特報，都調整預警的級別成為三級開設，市府也會依據整個降雨資訊來做調整，預計在今天晚間與明天會有一些豪大雨的狀況，提醒民眾要特別注意。

台39線方面，陳其邁說，台39線是從現在所在地的仁武地區到阿蓮，以及到橋科的聯外道路，這也會有效紓解國道1號車流，讓橋科附近區域的交通更順暢，行政院也已經核定路廊的開闢，如今動工，相信會有效舒緩國道一號車流，

行政院長陳建仁今天冒雨到高雄視察，他肯定陳其邁在地方的努力，把交通建設做得很好。