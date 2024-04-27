立法院國民黨立委傅崐萁一行17人訪問北京，針對今（27日）凌晨接連發生規模6.1及5.8的餘震，傅崐萁接受媒體聯訪時表示，花蓮縣政府對於整個震災救援有一套標準的SOP，從2018年一直到現在，不管是921還是403地震，都有一套非常完整的應對機制。他們這趟出訪從2個月前就已經安排，該做的事情就必須去做，國民黨為台灣民眾登陸破冰義不容辭。

花蓮地震之際委訪陸惹議 傅崐萁：該做的事情就必須去做 @ChinaTimes

傅崐萁表示，花蓮這次大地震，花蓮縣長徐榛蔚及其團隊，把所有的受災戶在第一時間從危樓裡迅速撤出，同時也讓名列紅單、有立即危險的危樓，都陸續執行拆除。未來不管是重建還是整建，人員的安置也都做好了充分的準備。傅崐萁再次感謝包括慈濟等NGO團體的協助幫忙。

傅崐萁表示，立委也各司其職，在立法院通過403災後重建條例150億元經費的二讀，用於危樓重建或是整建、安置，還有產業振興等項目。立委也樂見行政院推出200億元的整體的預算，對陳建仁院長也表示尊重支持。大家用同理心讓災區的重建工作可以迅速完成。

傅崐萁表示，天災任何時間都可能會發生，大家都必須事先做好準備。災後的重建振興也是重要議題，而花蓮最主要的產業是觀光與農業，但現在餘震不斷，飯店民宿的退房已持續到今年10月甚至年底，但相關業者還要持續支付員工薪資與償還銀行貸款，是否會造成系統性的地方產業破產，是目前迫切需要解決的問題。

傅崐萁表示，身為立法委員不止要救災，更要讓災情不能擴大，有些地方產業、特別是一些農特產品，在滯銷又沒有客源的情況下，恐釀成系統性風暴。

傅崐萁強調，所以國民黨立委訪問團在這個時間點來到大陸，不僅是因為在2個月前就已經在溝通規畫，「我們希望兩岸過去8年來的斷線，能夠在這段時間恢復，國民黨願意來破冰、進行和平之旅，希望未來兩岸大家都能夠和平共處，同胞都能夠常來常往。我們更希望大陸能夠開放陸客團到台灣，包括自由行和團客，恢復過去和平昌盛繁榮的榮景。」

傅崐萁表示，此時此刻不光只有台灣的農漁產品希望能夠外銷到大陸來，更希望大陸的團客能夠走進台灣，花蓮更是需要新的活水跟旅遊團客能夠來到花蓮。「所以我們所有的救災工作是各司其職，縣長及縣政團隊負責救人救災，立法委員向中央爭取預算做災後重建，以及兩岸的大和平。」

傅崐萁表示，這次國民黨立委訪問北京，各方的評論說法都有，「我們尊重民主多元本來就是這樣，但是事實只有一個，該做的事情我們就必須要做，我們不會有危機，該做的事情人民需要的，我們在第一線會立刻的來完成。」