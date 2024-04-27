美國內布拉斯加州東部和愛荷華州部分地區周五遭毀滅性龍捲風侵襲，美國中部多日出現嚴重雷暴，造成至少3人受傷。

綜合外電報導，內布拉斯加州東部和愛荷華州平原地區周五下午開始出現風暴。截至美國東部時間晚上9點30分，美國國家氣象局已收到至少60份龍捲風報告，涉及起碼5個州，成為美國一年多來受龍捲風災情影響最大的一天。

Tornados in Omaha today. 🙏🏻 pic.twitter.com/L5eLNe6i5W — Ben Eisenhart (@BEisenhart) April 26, 2024

從網路上流傳的畫面來看，許多房屋倒塌、木材與碎石散落各處，一片狼藉。許多人拍下龍捲風的影片，只見巨大的風暴由下而上狂捲，以相當快的速度移動。

pic.twitter.com/Q0g9QjKEly



Minden, Iowa

Devastation After Massive Tornado Strike



(Des Moines, IA is under tornado watch now)



A series of devastating tornadoes struck Nebraska and Iowa, causing significant damage to homes, buildings, and neighborhoods.



The severe weather… — 🇺🇲 JayJay 🇺🇲 (@2Trump2024) April 27, 2024

據鐵路發言人稱，在內布拉斯加州韋弗利（Waverly）附近，一列火車遭受龍捲風襲擊後，多節車廂脫軌，鐵路工作人員也前往現場清理該地區。

Train Derailment near highway 6 in Lincoln Nebraska after a confirmed tornado touchdown.



Photos & Video courtesy of Sam Brodersen pic.twitter.com/tYA7NgO2AX — Lincoln Scanner (@LincolnScanner) April 26, 2024

美國國家氣象局風暴預報中心（National Weather Service's Storm Prediction Center）說，密蘇里州堪薩斯城與奧馬哈市、內布拉斯加州林肯市，以及愛荷華州等地，出現惡劣天氣的風險較高。而德州許多地區，還有路易斯安那州雪薇波特（Shreveport,Louisiana）周邊地區的惡劣天氣的風險則較輕微。