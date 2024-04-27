台灣紫斑蝶生態保育協會每年在高雄茂林蝶谷標記約1萬隻紫斑蝶，探討牠們的遷徙路線，今年其中有一隻在林內鄉成功國小被發現死在樹下，翅膀寫著「ML 119」，亦即今年1月19日從茂林飛來，距離4月22日被發現總計94天，飛行距離超過100公里。

林內鄉坪頂村被認為是紫斑蝶不論從東部或南部往北遷徙的中繼站，村內的成功國小小朋友22日在校園側門樹下掃地時發現一隻蝶屍，校長楊麗娜撿拾觀察，發現是一隻有標記的紫斑蝶。

台灣紫斑蝶生態保育協會陳瑞祥說，每年在高雄茂林標放約1萬隻蝴蝶，但被捕捉到的很少，不是0就是1隻，今年運氣不錯，至少回收1筆資料，心血沒白費。也很難得的是這隻是蝶屍，大多數人不會注意到蝶屍，他看過的蝶屍都是在高速公路上。

成功國小校長楊麗娜說，小朋友掃地時眼尖發現，她再撿起來。校園內現已出現留蝶孵育的第二代、第三代。

陳瑞祥說，在成功國小發現有茂林的標記，意義是更加確認林內鄉的紫斑蝶確認大多從茂林飛來，他希望能在更遠的北部發現，以更加確認遷徙的蝶道，今年也在林內鄉觸口標放600隻紫斑蝶，目前尚無回收資訊。

陳瑞祥也表示，他更好奇是蝴蝶的死因，是體力不支還是進食問題，希望更北部可以發現茂林紫斑蝶的蝶蹤。

林內鄉上一次發現標放的紫斑蝶是2018年4月3日，志工要捕捉蝴蝶標放時剛好被捉到，那隻也是從茂林飛來，飛抵林內的時間大約是66天。