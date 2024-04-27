新北市長侯友宜今年3月正式宣布新北啟動大巨蛋計畫，正積極尋找適合土地興建，但民進黨籍新北市議員彭佳芸認為大巨蛋規畫可行性不高，應考量減少收納人數、納入認養球隊需求的條件。新北市長侯友宜說，新北未來還是會朝多功能、多元運動場館進行。

彭佳芸說，侯友宜今年3月正式對外宣布新北啟動大巨蛋計畫，但喊出規畫容納4萬至5萬人，市長任期又剩兩年，應下修容納規畫人數；體育局則回應，概念上場館能做什麼用途，座位席應該就會配合設計。

侯友宜今（27）日出席「2024新北市客家桐花季」，回應此事表示，新北市蓋了16個國民運動中心以外，還有2個海上運動中心，尤其新北市處處都可以看到運動聚點，「所以我們未來還是會朝我們多功能、多元的運動場館來進行」。

侯友宜說，希望民眾在新北有國民運動中心、小型聚點，又有一個大型的運動、多元性的場館、多功能的場館，讓大家可以來使用。