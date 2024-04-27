美國總統拜登（Joe Biden）16日發布日發布「美國全球衛生安全策略」，台灣醫界聯盟基金會今（27日）舉辦座談會，呼籲台灣響應該政策，擴大台灣在印太地區衛生安全議題影響力。學者指出，中共在國際組織影響力上升，使世界衛生組織（WHO）於疫情間失能，促使美國提出此戰略，台灣應把握此機會爭取加入，發揮良善力量。

論壇主題為「台美防守印太衛生安全—響應拜登政府全球衛生安全策略」，拜登政府今年4月16日發布「美國全球衛生安全策略」(U.S. Global Health Security Strategy, GHSS)，並以「擴大雙邊衛生安全合作」、「激勵政治承諾與資金」，並「整合所有衛生安全行動」為3大主軸，本座談會旨在呼籲，台灣應積極響應拜登政策,擴大台灣在印太地區於衛生安全議題的影響力、成為美國在此區域中的重要夥伴。

國防安全研究院執行長陳明祺表示，過去台灣在國際追求的是一個政治地位，現在隨著台灣更加富庶，已有能力扮演一個貢獻者、一股良善力量，疫情期間「Taiwan Can Help」幫助許多國家已使台灣成為民主抗疫的典範，也讓世界看到民主與極權治理下，哪個是更好的做法。雖然台灣有此抗疫佳績，然而中共在聯合國各機構中卻有不成比例的影響力。

陳明祺指出，疫情爆發初期，世界衛生組織（WHO）為中共辯護，成為防治疫情過程一大阻礙，這也讓美國在其中重新思考如何建構自己的安全策略，因此在這個脈絡下衍生出GHSS，其中也代表幾項意義。他說明，首先GHSS是以價值為基礎的行動框架，使全人類免受衛生安全威脅，而這是否在一定程度上打臉疫情期間失能的WHO？

第2，美國透過雙邊框架回應WHO失能，發展出這個米國為主體的框架，也可以視為美國在衛生安全議題上的去風險戰略；最後，建立本框架是跨政府部門的，並幫助約50個國家，台灣在其中有很好的機會發揮本身良善力量。因此在積極爭取參加本戰略同時，也不排除爭取我國參加WHO，雙管齊下。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，2000年以前WHO推動區域性安全衛生，2000年後才拖展全球安全衛生，然而衛生專家們都是以制約式發展，使得新冠疫情導致的人道危機讓全球警覺到全球衛生（Global Health）已經不只是公共衛生議題，而是全球危機的問題。

陳秀熙續指，為平衡及帶領國際重建國際衛生平台，美國建構此平台目的有3，首先要重新建立夥伴關係，去預防、檢測、隨時應變，而這也反映WHO過去因中共主權導入、制約性的全球衛生導致在透明度、疫苗分配等完全沒達到WHO的精神；其次，WHO在目前制約體系下完全達不到幫助達到脆弱國家健康平等目標，由此衍生出第3個目的，即是「健康一體性」（One Health），把農業等部門納入。

台灣大學政治學系副教授陳世民則提到，目前全球已掀起對「新安全」的看法，不再只著重傳統軍事安全，而是延伸至以整體人類為主體的思考，呼應「世界所有人都要受到保護」的精神。他指出，中共在國際組織內影響力提升，其中目的很明顯就是要針對台灣，導致台灣雖在很多議題上都能有所貢獻卻遺憾遭到北京打壓。

陳世民表示，中共不讓台灣參與國際組織，過去讓很多民主國家都很同情，然而他們都是個別發生，讓中共有逐一擊破的空間，呼籲國際上團結為台發聲。另外台灣本身，包含外交部、陸委會等也應在中共矮化台灣時有所反彈，而政府與民間智庫等也應更研究中共於國際組織影響力的問題，讓世界知道雖然中共聲稱台灣不需要參加相關組織，因為他們會照顧台灣，但實際上卻沒有的現象。

陳世民提醒，雖然台灣與美國有更加緊密合作，也能對全球衛生安全做出貢獻，但WHO、WHA仍是一個最重要的平台，唯有被納入其中，才能做出更大的貢獻，否則一直被排除在外，對世界衛生貢獻或本身衛生安全都是很大傷害。