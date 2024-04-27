定了！大貓熊雲川和鑫寶（如圖）將赴美聖地牙哥，期限10年。（大陸央視）

大陸央視新聞報導，中國大陸國家林草局27日發布，日前，中國野生動物保護協會與美國聖地牙哥動物園簽署了大貓熊保護合作協定，將選擇一對大貓熊前往美國聖地牙哥動物園，開啟為期10年的大貓熊國際保護合作。

中方從中國大貓熊保護研究中心選定了一對大貓熊雲川（雄性）、鑫寶（雌性），並為兩隻大貓熊安排了經驗豐富的飼養師和獸醫陪同赴美。美方正在對大貓熊場館進行改造提升，為大貓熊創造更大、更舒適的生活環境。同時，動物園還為兩隻大貓熊配備了曾在中國學習交流大貓熊飼養管理、日常護理及相關科研技術的專業團隊。

為確保兩隻大貓熊在美健康生活，今年3月，中國野生動物保護協會組織專家前往美國，與聖地牙哥動物園就開展大貓熊合作進行深入磋商，開展技術指導與交流，明確大貓熊飼養管理、居住環境、健康護理等標準要求。

美國聖地牙哥動物園是世界五大動物園之一。按照協定內容，雙方正在積極推進大貓熊赴美前相關準備工作。