花蓮市北濱街2號大樓已成危樓，明天開拆。（王志偉攝）

市區「富凱大飯店」已經拆到4樓前端。（王志偉攝）

吉安鄉「麥當勞」列紅單，下午評估是否要拆。（王志偉攝）

花蓮強震接連發生，目前已有4棟大樓正在開拆以及明天安排拆除，另有一棟吉安鄉「麥當勞」已被列紅單危樓，若再有強震，恐怕會倒塌，縣府今下午會請技師再勘查結構，確認是否要拆除。麥當勞業者說，吉安店已開了20年，市區藍天麗池飯店對面也有間麥當勞受影響，明天起暫停營業。

不僅麥當勞受到影響，市區有多棟大樓同時開拆，交通封閉，車流壅塞，周邊商店接連受到影響，面對地震天災頗顯無奈。

4棟大樓包括正在開拆與即將要拆的「富凱大飯店」、「統帥大樓」、「藍天麗池飯店」，「花蓮市北濱街2號大樓」，以及正在評估的吉安鄉「麥當勞」大樓一樓。

縣府建設處長鄧子榆說，富凱大飯店拆除進度，已經拆到4樓前面樓層，今天開始用短怪手做低樓層的敲除或拆除工作，進度比預定還快；統帥大樓昨傍晚開始拆除，考量鄰近部立花蓮醫院作息，拆除工期預計2週。

因富凱大飯店、統帥大樓2棟傾倒建物皆有公共危險疑慮，須立即拆除，但花蓮現地可拆除重機械僅有「魯夫號」長臂怪手，優先拆除相對危險的富凱大飯店；縣府另向嘉義縣調度重機械支援。

臨危受命的嘉南重機械公司昨抵達花蓮上工，帶著約30公尺的長臂怪手，也是嘉南重機械第2次支援花蓮震災拆除。業者6年前0206到花蓮協助「統帥飯店」頂部拆除，之後移到商校街拆除傾倒的雲門翠堤大樓，沒想到還會再來花蓮拆除危樓。

至於藍天麗池飯店在移除市區周邊路燈、號誌等公共建設，配合公路局進行指示牌移設，隨後會圍設施工圍籬，讓周邊區域因施工造成的影響減到最低，施工圍籬圍過程會進行土方填土到下週一，預計5月1日進行拆除。

另外，花蓮市北濱街2號大樓昨起持續架設周邊保護圍籬，預計明天會進行拆除，10天可完成拆除。

吉安鄉麥當勞在0403已受重創，張紅單危樓，未料23日6.3餘震受損更厲害，鄧子榆說，若再有大一點的餘震，可能會有倒塌情況，列拆除建物，今天會再請技師勘驗，並請廠商先做支撐，避免建物有倒塌毀損，今天就會確認是否要拆除。

麥當勞業者楊政道說，吉安店已開業超過20年，藍天麗池飯店對面麥當勞，也受到影響，明天開始暫停營業。會把花蓮地震現場狀況回報到麥當勞美國總部。吉安店面為承租，若確定拆除，之後是等重建或是要另外設點，都有重新評估。