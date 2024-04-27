被譽為「最強外掛」啦啦隊女神安芝儇，自韓國來台加入台鋼啦啦隊「WING STARS」人氣高漲，近日受到遊戲商青睞，首次擔任《上古世紀：戰爭》形象大使。

安芝儇日前在記者會上性感亮相，化身超嗆辣女槍手「貝拉特」，攜手「WING STARS」隊員JC與李樂共組跨國女神應援團，COSPLAY大跳火辣開場舞，又甜又辣魅力瞬間電暈全場。

對於首次擔任遊戲形象大使，安芝儇說，第一次挑戰COSPLAY造型非常新鮮，也是工作生涯上全新挑戰。官方也獨家預告，未來安芝儇、JC、李樂將參與更多遊戲活動，近距離與玩家進行交流，在遊戲世界中感受女神的親切魅力。

此外，「電競教父」施文彬、丁特及高達30多位直播主現身站台應援，邀台灣玩家一同迎接將上市的《上古世紀：戰爭》，體驗激爽爆表的跨國MMORPG對戰體驗，並正式宣告遊戲同步開啟手機iOS、安卓雙平台的多國語系事前預約活動。