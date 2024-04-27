行政院長陳建仁（右二）27日造訪台南沙崙綠能科學城，參加科普體驗活動。（程炳璋攝）

行政院長陳建仁（左八）27日造訪台南沙崙綠能科學城，與國科會主委吳政忠（右八）主持「科技沙崙四百臺南 世界台灣」活動開幕。（程炳璋攝）

國科會27日在台南沙崙綠能科學城舉辦「科技沙崙 四百臺南 世界台灣」科普體驗成果展，曾是國科會主委的行政院長陳建仁到場參觀，開心有「回娘家」的感覺。指出台灣科技人才占比世界第1。

每年論壇暨科普體驗成果展是沙崙綠能科學城年度例行活動，今年適逢台南400，活動提前登場，27日至29日園區對外開放參觀3天，有科普體驗、各項論壇與成果說明。開幕日行政院、國科會官員雲集。

沙崙綠能科學城8年前還是一片沙土，現已有資安、太空、量子科學、智慧交通、淨零科技、智慧農業、智慧醫療等7大關鍵科技產研進駐，分別座落在C、D、E、X4大場域。

國科會主委吳政忠表示，沙崙綠能科學城從1棟奇美樓到現在的規模，全靠一群科研人員為台灣未來付出。民眾從台南400歷史見證過去到現在，一睹綠能科學城的研究量能，可窺見台灣現在到未來的發展。

陳建仁2006年出任國科會主委，直呼對國科會幹部感覺熟悉。他以瑞士洛桑管理學院調查指出，台灣在全球64個國家中，世界競爭力排名第6，2000萬人口以上的科技人才占比是世界第1，值得台灣科技界驕傲。

他以牛頓名言「能看得更遠，是因為站在巨人肩膀上」表示國科會2008年已著手研發綠能，形容台灣的綠能發展「事在人為」，他說道，科技不外乎人文，兩者如同人的2隻腳，結合起來才能走得更遠。

台南市副市長葉澤山表示，中央挹注很多資源發展綠能科學城，去年資安大樓2期上樑，台南市長黃偉哲囑咐幕僚，加速地方各項基礎建設，引進如三井OUTLET等民間資源，提升科學城周邊的生活機能。