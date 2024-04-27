台北流行音樂中心首檔海外展《唱 我們的歌：台灣流行音樂故事展 - 西雅圖站》（Music, Island, Stories： Taiwan Calling!），24日在美國西雅圖華盛頓大學盛大開幕，以時代故事為經緯，為海外民眾介紹台灣流行音樂的多元與發展；開幕講座由北流董事長黃韻玲攜手知名樂評家馬世芳、展覽文本統籌陳德政擔任講者，大聊台灣流行音樂故事，吸引許多民眾到場參與。

為將台灣流行音樂推向國際，北流與美國西雅圖華盛頓大學（University of Washington, UW）的台灣研究計畫（Taiwan Studies Program）合作，從北流文化館常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》中汲取精華，以海外觀眾視角重新梳理台灣流行音樂史，並於展覽中展出近50件珍貴展品，期望海外民眾得以認識台灣多元且自由的音樂特色。

黃韻玲在講座上表示，音樂無國界，希望能藉由這個展覽，讓更多外國朋友看見、聽見台灣流行音樂的實力；馬世芳進一步指出，西雅圖是音樂重鎮，台灣流行音樂也深受西方音樂影響，從韓戰後美軍駐台，翻版唱片及熱門音樂的興起，再再顯示這些歷史的軌跡，故展覽首站選於西雅圖，別具意義。

針對台灣音樂受美國音樂及文化的影響，陳德政表示，1990年代台灣開了第一間淘兒唱片行（Tower Records）後，已成為許多樂迷挖寶的場所，而西雅圖的電台KEXP分享了許多西洋歌曲，也是自己的精神糧食。

北流表示，本次展覽預計在當地時間展至5月28日，期望邀請更多海外朋友觀展，讓大家認識存在太平洋另一端的島嶼「台灣」，並藉此將台灣人反映時代脈動、匯聚集體記憶的流行音樂作品，而北流身為台灣指標性的文化機構，開幕至今已邁入4周年，期望未來能透過不同的形式，持續將台灣音樂推向國際舞臺，開啟更多跨國交流可能。

北流指出，為歡慶西雅圖展覽開幕，北流文化館更推出常設展優惠活動，民眾於西雅圖展覽期間24日至5月28日，親至文化館大廳櫃台購票，出示官網優惠公告畫面，即可享「唱 我們的歌 流行音樂故事展」門票優惠價250元。