賓州的銀行及證券監管部門最新宣布，勒令關閉以費城為總部的共和第一銀行，並指定由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，為了保障存戶，FDIC已與同地區的Fulton Bank簽署協議，承擔所有存款及購買所有共和銀行資產。

截至1月31日，共和銀行總資產約 60 億美元，存款總額約 40 億美元。FDIC 估計，由於共和銀行的倒閉，存款保險基金 （DIF） 的損失將達到 6.67 億美元。FDIC 認為，與其他替代方案相比，Fulton Bank的收購，會是最低成本的解決方案。