賓州的銀行及證券監管部門最新宣布，勒令關閉以費城為總部的共和第一銀行，並指定由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，為了保障存戶，FDIC已與同地區的Fulton Bank簽署協議，承擔所有存款及購買所有共和銀行資產。

截至1月31日，共和銀行總資產約 60 億美元，存款總額約 40 億美元。FDIC 估計，由於共和銀行的倒閉，存款保險基金 （DIF） 的損失將達到 6.67 億美元。FDIC 認為，與其他替代方案相比，Fulton Bank的收購，會是最低成本的解決方案。

不要求大學學歷！美媒曝這3個職缺最搶手 年薪200萬起跳
綠色行動力論壇5／2登場 永豐助碳費政策接軌國際
香港200名銀行家被裁員 美媒：陸政經環境惡化
#銀行 #FDIC #共和 #美國 #第一銀行
透過【Google新聞追蹤中時新聞網