積極推動來自歐洲耶拿實驗教育的苗栗縣龍昇國小，日前舉辦SDG永續環境循環經濟議題參訪實業活動，在校長王世文領隊下，實地參訪位於彰化縣二林鎮的「立富畜牧場」，希望能協助學生多了解及接觸畜牧業的最新發展趨勢，有助於學生們未來的職涯發展規劃。

參訪活動在中興國小大禮堂拉開序幕，由立富畜牧場負責人劉芸富親自分享自身近20年的畜養經驗，並向全體師生簡報其融合過去傳統畜牧經驗，及以高科技飼育設備的現代化養豬場發展現況和未來願景，讓豬隻能在更健康友善的環境下成長。

龍昇實驗國小校長王世文表示，感謝總統府秘書長林佳龍過去在立委任內，非常重視實驗教育適法性研議的推動工作，讓國內學子的教育環境能夠更加多元化，學子能夠藉由快樂學習找到自身的天賦，這點讓其日本友人也非常欣羨和肯定。

中興國小校長陳世育也特別前來致意和交流。應邀出席的總統府秘書長林佳龍特助張益超表示，林佳龍秘書長非常重視畜牧產業科技化發展、產業鏈雙軸轉型升級和畜產業者相關權益，畜牧場在現代化與自動化的環境下，已逐漸發展出帶動產業發展的產銷新模式，實在不簡單。