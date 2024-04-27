聖祖公司今日上午頒發「2024年水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」，由該公司總經理陳緣姿(左二)親自頒獎給每位學生或家長代表。(于家麒攝)

金門特產業龍頭-聖祖股份有限公司本著企業關懷教育的理念，積極投身公益事業，自辦多種獎學金已逾22年，嘉惠地區學子更達3000多人；今(27)日上午再度由該公司總經理陳緣姿親自頒發「2024年聖祖金門水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」，從國小學童到大專生共有18位同學獲獎，期藉此激勵學生奮發向學，有朝一日也能貢獻一己之力、回饋社會、造福鄉里，讓善的種子永遠傳遞下去。

聖祖公司總經理陳緣姿表示，本次頒發的這項獎學金是特別為水頭商港內從事觀光相關產業人員子女而設立的，今年共有18位同學獲獎，希望同學們能够繼續維持優秀的表現，珍惜現有的求學環境更勤奮讀書，增進知識，開拓視野，秉持「學海無涯勤是岸」的態度認真學習，將來學有所成，為社會多作貢獻。

據了解，聖祖公司除創立水頭商港獎學金外，該公司董事長葉錦湖爲鼓勵在地的金門子弟勤勉向學，早在2002年就創立尚義機場獎學金，並且在2022年擴大到全縣中小學及大學，已連續22年設立不同形式的獎學金，受益學生多達3000多人。

根據聖祖公司提供之名單，今日得獎的18位同學包括：大專組共3名，分別為陳鈺富(臺灣警察專科學校–行政警察系)、何熙(國立台灣科技大學-全球發展工程學系)、吳展豪(正修科技大學-休閒與運動管理系)，每人各得獎學金3000元；國中組共5名，分別為陳玟安(金城國中)、詹欣慈(屏東東港高級中學(國中部))、方冠程(金城國中)、周可馨(金寧國中)、蘇詠新(金城國中)，每人頒發獎學金1000元。

最後，在國小組方面得獎者有10名，分別為鄭柏謙(新北市竹林國小)、翁紫庭(金鼎國小)、呂惟鈞(柏村國小)、郭昱凱(中正國小)、張恩碩(開瑄國小)、張宇晴(開瑄國小)、陳宥溱(金湖國小)、李宥妍(賢庵國小)、陳妍安(賢庵國小)、張宸睿(金湖國小)，每人各獲得獎學金600元。