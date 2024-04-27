新北市汐止區1名82歲戴姓老翁，本月23日清晨照例到橫科路附近山區種菜，至深夜未歸，家屬向警、消報案協尋，但連日搜尋未果，今（27）日上午搜救人員再度上山搜救，卻見老翁正自行下山，雖意識清醒，但明顯虛弱且臉部瘀傷和四肢擦傷，隨即將老翁送醫。老翁說，因雨天不小心滑落山坡，沒力氣爬上來，在坑洞裡昏睡了幾天，到今天才一鼓作氣爬上山坡脫困。

據了解，23日上午6時許老翁依照往例騎車上山種菜、採竹筍，本固定於10時許返家，但當天至深夜仍然未歸，老翁未帶手機，家屬聯繫不上，急向新北市消防局及汐止警分局報案協尋。警方調閱該區道路監視器，見老翁當日下午2時許曾騎車下山到超商買菸，隨後又騎車上山，後續就不見老翁再下山。

消防局第六大隊24日起即組織警義消入山搜尋，25日、26日連續兩天亦搜尋未果，今日上午搜救人員再度集結進入山區搜尋，於上午9時40分許卻見老翁步履蹣跚自行下山中，搜救人員立即將老翁送醫，並通知家屬到場。

經醫院檢初步檢查，老翁四肢擦挫傷及左眼瘀青，生命跡象穩定。由於老翁體力虛弱，警、消人員僅簡略向老翁詢問過程，老翁表示，當天因天雨路滑，不慎滑落山坡，但無力爬起，遂在跌落處旁的坑洞內昏睡，幾日來均無進食，期間雖曾聽到消防人員搜救聲響，但也沒力氣呼救，只能繼續昏睡，直到今天稍有體力，便自行下山。