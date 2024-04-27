一名吳姓駕駛在台62線東西向快速道路6.9公里處基隆段時，遇到一台大客車擋前方，使吳男無法順利超車，至切換車道時，吳男竟對曾姓大客車司機比中指多次，曾男憤而提告。吳男辯稱不是對曾比中指，法官表示，「比中指」相當於「三字經」的肢體化言語，含有強烈侮辱他人的意思，並依公然侮辱罪判吳拘役50天，可易科罰金。

基隆地院判決書表示，吳男於民國112年4月1日上午10時46分，開自小客車，途經基隆市七堵區台62東西向快速道路6.9公里處，因曾男駕駛的營業用大客車在其車前，吳無法順利超車，導致心生不悅。

之後吳男切換車道超車，當開到曾男車輛的右前方時，竟將手伸出車窗外，對行駛在他左後的曾男比中指多次，曾不甘受辱，檢附行車記錄器錄影像後，報警提告。

吳男辯稱確實有將手伸出車窗比中指，但否認有任何公然侮辱的意思，說不是對曾男比的。吳男還說，車輛行駛過程中沒有發生衝突，他也沒有不高興，既然沒有不高興，怎麼能說他的中指就是在對曾男比？

法官審理時檢視行車記錄器影像，發現當下吳男車輛左前輪、左後輪均壓住二車道中間白線，並近距離斜插切入曾男駕駛的車道內。影像明顯可見吳男將手伸出車窗外，對行駛在其左後的曾男比中指多次，而且當下只有吳男、曾男二車密接行駛中的影像。

法官指出，「比中指」相當於「三字經」的肢體化言語，強烈含有侮辱他人的意思，具有貶損之意，屬輕蔑使人難堪為目的的肢體言語。吳男說詞違背經驗法則，是卸責之詞，不足採信，已觸犯公然侮辱罪，判決拘役50天，可易科罰金。