新北勢三重警分局4月中旬接到三和路4段某銀行行員報案，指稱有民眾疑似遭詐騙情事，警方立即前往了解情況，發現詐騙集團疑似利用AI變聲，謊稱為71歲李姓老翁兒子，聲稱需更換電腦設備，要求匯款38萬至詐團戶頭，員警當機立斷回撥電話詢問各項細節，並偕同老翁撥打視訊，發現破綻百出，讓老翁恍然大悟，差點中詐團圈套。

起初，李姓老翁不願意讓警方查看他與兒子的手機對話內容。經過警方和行員的不斷解釋，向老翁說明可能遭受詐騙後，老翁終於放下了心防。警方撥打自稱是他兒子的 LINE 電話，為確認真實性，警察要求「兒子」提供身分證字號和出生日期，對方回答得十分順利，但當被問及工作地點時，卻聲稱在台北市中山區，老翁則表示兒子應該在林口工作。儘管如此，老翁仍不相信自己被詐騙，於是警方要求老翁和「兒子」進行視訊通話，對方雖然開啟視訊，卻用手遮住鏡頭。不久，對方察覺到警方在場，立即掛斷電話。此時，老翁才恍然大悟自己已經中了詐騙，並感嘆道：「AI 實在太厲害了，聲音竟然跟兒子一模一樣。」

據了解，李姓老翁在4月14日接到自稱是他兒子的電話，對方稱他手機壞了需要換新手機，請老翁加入一個新的 LINE 帳號。因為對方的聲音和他兒子一樣，老翁便毫無疑問地加入新的 LINE 帳號。

在4月15日上午9時許點，騙徒使用 LINE 撥打語音通話給老翁，聲稱兒子缺錢需要幫忙匯款購買電腦設備，並告訴老翁，如果行員問起匯款用途，就簡單地回答是貨款。幸運的是，銀行行員和警方的機警合作，成功阻止詐騙集團的陰謀，保住李姓老翁的存款。