** NEW UMPIRE AUDITOR RECORD **



Umpire Angel Hernandez rang up Wyatt Langford on three consecutive pitches out of the zone.



The strikeout pitch missed outside by 6.78 inches.



This was the largest miss on a called strikeout in Umpire Auditor history. pic.twitter.com/BWmizkDsmD — Umpire Auditor (@UmpireAuditor) April 13, 2024

兩屆世界大賽冠軍投手「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer）最近開始在小聯盟3A投復健賽，回歸遊騎兵的日子愈來愈近。薛爾瑟對於主審也有些看法，他告訴美媒《達拉斯晨間新聞》，建議大聯盟引入降級制度，既然球員打不好會被下放3A，那麼把特別差的主審降級到3A應該也很合理。

薛爾瑟說：「我們需要用機器裁判來評鑑主審，可以討論一下多少比例的主審，例如把最差的10%降級到小聯盟。」大聯盟主審已經是業界最優秀的一群裁判，薛爾瑟也肯定大部分的主審都非常棒，以荒唐判決鬧上新聞的似乎就是一小群人。

大聯盟內部也有高層在評鑑，例如最糟糕的主審A.赫南德茲（Angel Hernandez）將近20年沒有被派去世界大賽執法，赫南德茲還在2017年向美國聯邦控告大聯盟不讓他在世界大賽工作。

主審的爭議不僅在好壞球判決，洋基總教練布恩（Aaron Boone）前幾日在運動家之戰被冤枉驅逐出場，原因是主審溫德史塔德（Hunter Wendelstedt）聽到布恩後面的球迷在叫囂，就把氣撒在布恩身上，這也是非常離譜的判決。