新內閣人事陸續到位，今（27日)傳出衛福部政務次長內定，將由具婦產科醫師背景的前立委林靜儀接任。對此，林靜儀僅表示，人事部分尊重準衛福部長邱泰源與準行政院長卓榮泰，她在任何工作崗位都會關注醫療制度議題；但她也透露，最近是「難得的暫停鍵」。

據《自由時報》報導，衛福部督導醫療業務的政務次長已內定前民進黨立委、婦產科醫師出身的林靜儀接任。目前賴政府內閣名單以男性具多，林靜儀因身為女性，且具有政策辯護能力而出線。

對此，林靜儀今（27日）在臉書回應，不論在體制內，或在體制外，她都會持續關注醫療制度議題；過去十多年來就是如此，未來不論在什麼工作崗位上也是如此。政府人事部分，應該準衛福部長邱泰源與準行政院長卓榮泰，也謝謝大家的關心。

不過林靜儀也在留言補充說，有媒體說「又有前綠委找到頭路」，但她強調一直都有頭路，手邊也一直有許多工作在進行，大學畢業後也沒有休過長一點的假，「最近是我難得的暫停鍵喔」。