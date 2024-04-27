蔡凡熙（左）飾演聞得到阿飄的通靈少年，常有孤魂野鬼找上門求助讓他很困擾。（逆光電影股份有限公司提供）

陳庭妮、蔡凡熙在全新靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》扮演專門處理凶宅案件的超級房仲，為拚業績勇闖許多詭譎陰森場所，兩人私下看房買房也各有眉角，假如誤買凶宅，陳庭妮表示會立刻打給房仲，「問對方怎麼會這樣？」夢想賺大錢要晉升有房階級的蔡凡熙直呼：「如果賣方或房仲沒有誠實告知凶宅資訊，我可能會告他們誒。」

《幸福房屋事件簿》今天釋出「鬼工作A好康」主題預告，陳庭妮穿起俐落套裝飾演力爭上游的資深房仲陸安琪，受丁春誠飾演的公司高層託付製作凶宅地圖，任務順利就能獲得升遷機會，她帶著新進菜鳥助理「小游」蔡凡熙四處查訪疑似發生過兇案的房源，也在過程中意外發現小游擁有用鼻子聞到鬼的特殊通靈能力。

陳庭妮原本就有「房仲魂」，閒暇無事喜歡翻看房屋廣告，甚至會幫身邊有尋屋需求的朋友們留意好房源，新婚未滿一年的她也一直在尋找夢幻住宅，她點出自己看房最重視價格，「如果買不起什麼都不用講，買房可能是人生中最大筆的消費，所以功課要做足，不管風水、交通，大小事都要想清楚再下手。」認為精打細算不會錯，問清楚可以降低買到凶宅或問題宅的風險。

蔡凡熙劇中飾演聞得到阿飄的通靈少年，平常怕孤魂野鬼找上門，在家門口貼滿符咒擋煞，常躲在家當阿宅，但他唯一的朋友「樂子」林暉閔卻是隻鬼，只有這位「好兄弟」能自由進出他家。儘管戲裡能通靈，還幫助孤魂野鬼圓夢，不過蔡凡熙坦言超怕阿飄，現實生活希望永遠不要撞鬼，他表示平常找房租屋很留意環境氣場，「我看房子會最看重採光，因為有太陽的地方就有能量。」

《幸福房屋事件簿》全劇共計14集，定檔6月1日於三立都會台30頻道首播，CATCHPLAY＋、愛奇藝國際站、中華電信上架，6月2日起於CATCHPLAY電影台61頻道播出，海外觀眾可透過串流平台Viu觀賞，更多平台陸續公開敬請期待。