新莊慈祐宮27日舉行獎學金頒發典禮，優秀獎學金頒獎梯次。（新莊區公所提供／張鎧乙新北傳真）

在農曆3月23日媽祖誕辰前夕，新莊慈祐宮27日舉行獎學金頒發典禮，作為對當地學子的公益支持和紀念。獲獎學生在廟埕前報到後，進入正殿座位區等待頒獎。他們從主委、委員及現場來賓手中接過獎學金，最後共同合影。

新莊慈祐宮是北部地區最古老的媽祖廟之一，見證了新莊3個世紀以來的發展和變遷。它一直重視公益慈善和社會教化工作，因此多次獲得宗教團體的殊榮。新莊區長朱思戎表示，慈祐宮多年來持續捐贈「新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金」，今年共有163位學生獲獎，總金額達127萬8,000元。他感謝慈祐宮主委陳圓光及全體委員對新莊學子的支持和關愛。透過頒獎典禮，他們期望激勵學生繼續努力向前，並希望獲獎學生能感受到新莊媽祖的庇佑，未來能回饋社會，造福鄉里。

「新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金」是由新莊區公所辦理，結合當地宮廟、社團、基金會及善心人士捐贈的資源，旨在獎勵優秀的新莊學子，特別是幫助清寒家庭的學生減輕經濟壓力，讓他們感受到社會的關懷，並將這份助人精神延續下去。

自年初以來，由新莊武聖廟及新莊文昌祠等單位相繼舉辦頒獎典禮，接下來將有其他23個善心團體舉辦的獎助學金頒發活動，最後在5月底將由新莊地藏庵舉辦獎助學金頒獎典禮。希望獲獎學生能隨時留意相關單位發送的頒獎資訊。