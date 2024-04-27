一名婆婆疑似不滿二媳婦要與二兒子離婚，懷疑是大媳婦作祟，認為大媳婦多次以不實內容誹謗她，導致二媳婦大受影響，為此把她的二兒子趕出家門，甚至走到離婚的地步，到新竹地院提告求償1塊錢，還要大媳婦寫500字悔過書，遭到法院駁回。

婆婆控訴自己未曾虧待過長媳，但長媳竟因忌妒心作祟，多次向妯娌傳述毀謗她的不實言論，例如大媳婦說舉辦兩場是婆婆利用婚禮賺取營利，導致二媳婦聽完就取消婚宴。還說她送浴袍給長孫女，竟然還跑去兒子公司鬧事，還有年節期間帶禮物去長媳娘家，害親家公、親家母特意從公園趕回家接待。

婆婆認為長媳種種言論導致她跟二媳婦誤解，並讓二媳婦不悅與二兒子吵架，還把二兒子趕出家門，讓二兒子只能在外租屋，婚姻最終走向破碎離婚。婆婆認為長媳種種行為已侵害她名譽權，因此提起訴訟，求償1元，但要寫500字以上悔過書給她。

長媳則表示，出於過往婆婆對她的誤解，婆婆提出的訴狀內容與事實多有不符，為維護家庭和睦，及避免家人捲入繁瑣法律程序之善意，籲請婆婆撤回訴訟。

法官審理時發現，婆婆控訴長媳的言論均提不出證據，至於二兒子離婚，法院調閱判決發現是二兒子外遇導致，並無婆婆所指摘婚禮取消、至兒子任職公司門口鬧事、年節送禮造成親家困擾等情節，難認婆婆主張為真。就算婆婆所述為真，也僅是兩名媳婦的對話，並無到處傳述，難認婆婆會受有何損害，駁回告訴。