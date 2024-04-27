祝梓去年底推出首張專輯《Violet Tourist》。（華納音樂提供）

17歲「音樂天才」新人祝梓去年底推出首張個人專輯《Violet Tourist》，初試啼聲的他，早從5歲就展現對音樂的熱愛，開始學習鋼琴、古典吉他、聲樂等，目前就讀德國科隆音樂學院，主修古典吉他。此次專輯由他一人包辦所有製作項目，透過作品展現他驚人創造力，一舉入圍HMA音樂獎的「年度最佳新人專輯獎」與「最佳R＆B專輯」，更榮獲「年度最佳新人專輯獎」，甚被推崇為本屆金曲獎黑馬級人物。

對於出道第一張專輯就如此備受關注，祝梓笑說難免感到些許壓力，卻也是持續創作的動力，他分享：「這張專輯籌備了一年，覺得可以在正式滿18歲以前把這些歌發出來對我來說很有意義。」他提到作品靈感來自許多從小耳濡目染、喜歡的音樂，有著「老靈魂」的他，除了聽西洋樂，也會聽80、90年代的華語歌及R＆B，尤其陳綺貞、陶喆等。

專輯裡也紀錄了關於祝梓的「夢境」，描繪了他時常半夢夢醒的狀態，以延伸那些未做完的夢為靈感及作品的氛圍。祝梓分享光是一個禮拜就會做很多次夢，提到印象最深的是去年夢到自己在江邊和一個穿著白色連身裙的女生一起淋著大雨，聽著喜歡的歌共舞的畫面，他表示：「這應該是我做過最浪漫的一場夢。」

祝梓更透露專輯中不為人知的「秘密」，視陳綺貞為偶像的他，在專輯中所收錄的〈Feng〉，竟是以想像陳綺貞的風格所寫下，甚至一開始也打算邀請女聲錄製，對祝梓來說更是作詞及編曲最大的突破，也是16歲的自己首次嘗試寫下了Bossa Nova曲風的歌及全中文歌詞。祝梓說：「未來如果有機會的話，真的很想邀請陳老師一起唱這首歌，這是我這輩子最大的願望之一！我想我深受陳老師的影響，才讓我更有自信寫下更多表達內心感受的歌詞，也是我創作過程以來很重要的一次成長。」

祝梓也為自己立下期許，期望未來寫下更多元風格的作品，希望有朝一日能與心目中的「夢幻名單」合作：「除了陳老師（陳綺貞），大象體操、方大同、蛋堡都是我的偶像；再做夢點的話就是外國的Jonah Yano、Daniel Caesar, Badbadnootgood，藤井風，Jacob Collier，在此之前我也會更加努力的。」