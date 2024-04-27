苗栗縣長鍾東錦伉儷與縣議會、18鄉鎮長一同向全縣母親致敬。（謝明俊攝）

苗栗縣政府表揚18鄉鎮模範母親，苗栗縣長鍾東錦也向夫人陳美琦獻花示愛。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦一一替模範母親配戴紀念金戒。（謝明俊攝）

苗栗縣政府表揚2024模範母親，最年長的後龍鎮模範母親劉陳玉葉（前排中）。（謝明俊攝）

苗栗縣政府27日提前慶祝母親節，由苗栗縣長鍾東錦及夫人陳美琦一同向全縣18鄉鎮市的模範母親致上最高敬意，鍾東錦並親自替全部模範母親配戴紀念金戒、陳美琦致上全聯禮券等，今年的模範母親表揚大會，鍾東錦並改變方式，邀請模範母親及家人共同在會場用餐，共同分享母親節的喜悅。

27日接受苗栗縣長鍾東錦及各界祝賀的18名模範母親，有4人年齡都已超過90歲，最年長的是95歲的後龍鎮模範母親劉陳玉葉，代表苗栗市的詹賴金花熱心公益，三女詹嘉玲是政治大學碩士，目前擔任立委邱鎮軍立院辦公室主任，頭屋鄉的彭趙翠菊待人謙和有禮，次子彭國楨是現任頭屋鄉明德國小校長，竹南鎮的范富美雖出生時眼部有障礙，但她不以為自限，非常熱心公益，921大地震時帶領全家參加賑災義賣，募得全場最高義賣所得。

苗栗縣長鍾東錦為了讓全體模範母親都能與家人共享母親節天倫之樂，特別指示社會處長張國棟調整表揚大會內容，特別安排18名模範母親由家人陪同在表揚大會後一同用餐，鍾東錦與夫人陳美琦特別陪同模範母親們用餐閒話家常，模範母親所代表的鄉鎮市長也都到場陪同。

鍾東錦為了推崇全體模範母親的偉大，除了由縣府致贈模範母親木匾以外，還親自替18名模範母親一一配戴紀念金戒，陳美琦則贈上全聯禮券，苗栗縣議會議長李文斌及副議長張淑芬代表議會致贈恭賀中堂，張淑芬並偕同多名縣議員到場致敬。