陸軍兩棲海龍蛙兵士官「壹柒柒」日前被同袍舉報，與多名女子拍攝性愛片並上網販售，遭到國軍汰除。事件曝光後，國內最大成人影音平台業者「SWAG」向他祭出邀約，平台昨（26日）證實「壹柒柒」將出道，並於下週一 （29日）與前輔導長「內內」合體亮相。

據了解，SWAG平台業者看完「壹柒柒」自行拍攝的影片後，認為他不論外觀、身材、線條及技巧，兼職堪稱完美等級，遠遠超過國內線上AV男優，於是積極地透過管道與他接觸洽談合作，並提出優渥的條件，最後終於獲得首肯。

平台昨發布訊息，下週一（29日）下午14時，「壹柒柒」將於SWAG總部亮相，而比他早一步出道的前輔導長「內內」，也會到場獻上祝福，至於2人未來是否合體拍片則有待商討、規劃。

陸軍司令部日前表示，尊重每個人選擇職業權利，因此給予尊重不多做評論。但強調，軍人的榮譽是建立在職務、專業、愛國心與責任感。當事人已因案汰除，外界不宜再以「海龍蛙兵」、「輔導長」等軍隊專有名詞，作為商業行銷手段，造成民眾錯誤認知。