每年的4月27日是「World Tapir Day世界貘日」，全球目前的4種貘「山貘、馬來貘、中美貘及南美貘」，都已被IUCN列為瀕危(Endangered)物種；台北市立動物園表示，動物園一直以來積極推動馬來貘域外安全族群及其基因多樣性的保存，在這個專屬貘的保育節日，除了邀請大家學習貘的相關知識，也分享前往日本合作交流的「貘豆」近況，還有園內馬來貘「貘莉」帶來的「好孕」消息。

台北市立動物園長諶亦聰表示，馬來貘「貘莉」是園內第一隻成功繁殖的馬來貘，牠於2007年出生，今年即將滿17歲，牠在2021年時第一次當媽媽順利生下貘寶寶「貘花豆」。

諶亦聰說，2023年在馬來貘「貘花豆」獨立生活後，「貘莉」與「貘克」再度開始約會，經過一段時間的重新熟悉，小倆口舊情復燃，隨著「貘莉」的食欲越來越好，體重緩步上升，獸醫在去年8月21日的定期超音波檢查時，首次發現「小傢伙」的影子，開心地宣布「貘莉」又當媽媽了。

諶亦聰指出，在保育員的細心照顧及獸醫每2周的定期產檢之下，觀察到寶寶健康順利地成長，「貘莉」的體重也一路來到377公斤，根據配對時間及超音波影像，推測馬來貘寶寶會在今年6月左右報到。

諶亦聰也提到遠渡重洋赴日本的馬來貘「貘豆」近況；她表示，「貘豆」今年3月20日順利入住日本東山動植物園，適應良好，負責「貘豆」檢疫的獸醫更說，「看著『貘豆』吃飽喝足慵懶的躺在欄舍內，放鬆的樣子讓自己都被傳染了睡意」。

諶亦聰說，目前馬來貘「貘豆」與未來的伴侶「Komore」輪流與遊客見面，等到牠們的新欄舍蓋好後就會組成小家庭一起入住，希望明年也能聽見牠們的喜訊。

動物園指出，貘是大型草食哺乳動物，生活在熱帶雨林、草原、叢林等近水的低地至森林，以多種植物的枝葉、嫩芽及果實等為主食，牠們吃下的果實隨著貘的移動透過糞便在棲地傳播幫助森林再生，是非常重要的種子傳播者，然而貘生存的棲地卻因為人類道路開發、森林濫伐、採礦或農業活動等倍受威脅，棲地破碎化造成野生貘族群極大的生存壓力，對於生物多樣性也產生影響。

動物園表示，在建園110周年之際也藉著「世界貘日」的到來呼籲，邀請大家透過認識貘、了解貘的保育，喚起對於野生環境保護的重視一起為維護自然環境的健康採取行動！拯救貘有助於拯救雨林，拯救雨林有助於拯救地球，一同努力不要讓生物多樣性持續喪失的「世界末日」真實降臨。