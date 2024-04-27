今年7月底，包含國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥在內，將有4位委員任期屆滿，原本已經內定台經院四所長劉柏立為新任主委提名人，卻在民進黨內部發生轉折，驚傳遭換將。國民黨立委洪孟楷27日強調，提名委員的權利是行政院長，但現在院長陳建仁待退狀態、新任還沒上，提名後誰該負責？應再稍待20天，由新任閣揆提出名單向立法院負責。國民黨團也因此出招，將在5月1日排審「國家通訊傳播委員會組織法第四條條文修正草案」，擬讓NCC提名權，從行政院提名改為按立院政黨比例提名。

洪孟楷表示，與其現在報派眾說紛紜、試探風向，不如再稍待二十天，由新任閣揆提出名單向立法院負責，這才是責任政治應有做法。而等待過程中，國民黨也出招，立法院5月1日將由司法委員會聯席交通委員會併審「國家通訊傳播委員會組織法第四條條文修正草案」，將審查由國民黨總召傅崐萁、書記長洪孟楷以及立委翁曉玲3人的提案。

其中傅崐萁、洪孟楷版本皆明訂限制NCC委員只能連任一次，委員名單由行政院及政黨按專長領域各推薦7名，其中政黨應依其在立法院所占席次比例分配名額。並要求行政院組成之提名審查委員會，由各政黨（團）依其在立法院所占席次比例推薦十一名學者、專家組成。

至於翁曉玲版本則是寫道，衡酌我國廣電及電信產業規模不大，委員5人應足以發揮監理效能，爰修正本委員會委員人數從7人降至5人，由行政院院長提名2名委員，其中一人為主任委員；其餘3名委員由立法院提名，移請行政院任命。且通傳會監理業務尚無經驗傳承之迫切性與必要性，乃刪除通傳會委員交錯任期制。

洪孟楷表示，現在多位委員都提出組織法的修法版本，包括應該要以政黨比例成立委員會來專業審查，他本身也提出NCC委員提名應採政黨與行政院共同推薦方式，並透過政黨依所占立法院席次比例所組成之提名審查會進行審查。如此才能有依照最新民意展現來決定適合客觀超然的NCC委員人選，更符合閱聽大眾對於NCC的期待。

洪說，NCC因為國人的不信任而造成民意的低落，現在在新內閣團隊上任，唯有改變提名作業，把政治意識形態拿掉，提出真正合適人選，才能讓國人對NCC恢復信任。首要作為，就是由新任閣揆提出名單，這才是責任政治的展現。