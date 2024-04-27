郭泓志（左起）、卜學亮、姚元浩。（八大提供）

卜學亮認為自己是負責「喬事的村長」。（八大提供）

由卜學亮、郭泓志、姚元浩、Matzka（瑪斯卡）、禾浩辰5人組成村長小隊的全新實境綜藝《我的明星村長》即將播出，5人在節目中必須以實際行動參與村民生活，且要在72小時內完成全村交辦的任務。

首站抵達瑞芳龍安里，除了參與社區環境維護工作，並著手進行「瓶燈」裝置藝術。 郭泓志、Matzka在協助拔草工作時，郭泓志毫不費力的把鬆動的石頭連帶拉起，讓Matzka傻眼直呼：「不是叫你拔石頭…」接著，帶領兩人的里民在介紹自己是「結繩」老師時，郭泓志無厘頭替對方解釋：「她很『節省』啦，不會亂花錢。」引來Matzka大笑：「我沒想到郭泓志那麼好笑，好可惜我那麼晚才發現他這麼幽默，是個人才。」

姚元浩出發前有感而發表示，做外景跑來跑去20幾年來，很希望能夠記錄到的有溫度的故事，「想藉由《我的明星村長》我也將拿出我為人人，人人為我的精神」，姚元浩也因此在執行村里工作時總是做好做滿，當大家著手瓶燈布置，一見到5人全聚在一起架設鐵網，馬上提出想法：「我們可以分擔什麼事情？太多人在這裡根本就卡住，沒有進展」。想不到卜學亮立刻搭腔：「沒關係，我會休息，我會摸魚你放心。」2人鮮明對比，也替節目增添不少「笑」果。

《我的明星村長》中五人各司其職協助村長完成村里大小事，在被問到自己在村長小隊中擔任的角色？卜學亮分享自己是負責「喬事的村長」，「我相當有親和力，可以當溝通的橋樑，在一些比較困難的事情上，我可以說服大家，一起來共同完成村裡很重要的事情。」瑪斯卡則認為自己是創意型村長，村里要辦活動的話找他就行！郭泓志則自稱：「體力最好的村長，力氣也最大，搬粗重可以找我。」姚元浩則認為自己是執行力很強的村長，「只要村民有任何的問題，我都會計劃跟想辦法。」而禾浩辰則是屬於助力型村長，除了幫助大家，也抱持學習的心態。《我的明星村長》每周日晚間8點在八大綜合台播出。